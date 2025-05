Skatepark più sicuro: "Serve l’illuminazione"

FOLLONICA

Rendere lo skatepark del Parco Centrale più sicuro, accessibile e vivibile anche dopo il calar del sole. Questo è l’obiettivo di A.S.D. Balance che ha da poco lanciato una petizione pubblica per richiedere al Comune di Follonica l’installazione di un impianto che illumini l’area dello skatepark che è lo spazio , gestito dall’associazione, dedicato alla pratica e insegnamento degli sport urbani come skateboard, monopattini freestyle e Bmx. Questo intervento di illuminazione è semplice ma anche fondamentale per il parco, perché gli permetterebbe di essere frequentato e utilizzato anche durante le ore serali sia invernali che estive. Questa iniziativa non punta solo a sopperire una mancanza, ma cerca anche di valorizzare uno degli spazi pubblici più attivi della città : "Molti ragazzi e ragazze ci chiedono perché, in una città come Follonica, uno skatepark così frequentato rimanga al buio dopo il tramonto. E non parliamo solo di atleti o membri dell’associazione - racconta il presidente di A.S.D Balance Maciej Vella - Ogni giorno vediamo persone di tutte le età che passano da lì: famiglie, giovani, turisti, spettatori. Lo skatepark è diventato uno spazio di aggregazione naturale. Illuminandolo, lo si renderebbe ancora più aperto, sicuro e accogliente per tutti". Negli scorsi anni lo spazio dello skatepark (che è stato installato nel Parco Centrale nel 2022 dall’amministrazione comunale al seguito delle firme raccolte da un’altra petizione) ha registrato un’importante aumento della partecipazione e ciò non solo è dovuto ai corsi organizzati da Balance, ma anche al genuino interesse crescente verso gli sport urbani che hanno permesso all’area di diventare un punto di riferimento della citta.

"L’illuminazione permetterebbe non solo di prolungare l’attività sportiva in sicurezza – aggiunge il presidente Vella – ma anche di migliorare la vivibilità generale del Parco Centrale, contribuendo a una gestione partecipata dello spazio urbano, prevenendo il degrado e incentivando comportamenti positivi". La petizione è già disponibile online sul sito change.org e sarà accompagnata da una serie di momenti pubblici di confrontoascolto e campagne social. Tutte queste iniziative sono mirate a coinvolgere non solo gli appassionati e i frequentatori abituali dello skatepark, ma anche tutti i cittadini che credono nella cura e valorizzazione dei beni comuni.

Gabriele Pasquini