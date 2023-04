Esplode il fucile durante la gara di tiro al piattello, ferito il sindaco Morini

Manciano (Grosseto), 4 aprile 2023 – Grave incidente per il sindaco di Manciano, Mirco Morini. Il primo cittadino domenica scorsa era a Canino in provincia di Viterbo per partecipare a una gara di tiro al piattello, una sua grande passione oltre la caccia. Durante la gara, il fucile del sindaco è esploso e Morini si è gravemente ferito alla mano sinistra.

Immediati i soccorsi alla mano ferita. Il primo cittadino di Manciano è stato immediatamente trasferito con l’elisoccorso al Cto di Firenze dove questa mattina è stato operato. E’ stato proprio Mirco Morini a tranquillizzare tutti: in un primo momento infatti si pensava addirittura che potesse perdere la mano per la potente deflagrazione del fucile che è esploso per cause da accertare.

"L’intervento è andato bene – ha scritto il sindaco sulla pagine Facebook del Comune di Manciano – e godo di buona salute. Ringrazio tutti per la vicinanza dimostrata e spero di tornare presto a casa e festeggiare la Santa Pasqua con tutta la cittadinanza".