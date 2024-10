Sicurezza in centro storico. Steward, ok della Prefettura. Commercianti soddisfatti

Ciò che faceva ben sperare e che tutti aspettavano dopo l’incontro avuto martedì al Comando della Polizia municipale, è arrivato. Il tavolo dell’Ordine e sicurezza pubblica in Prefettura è stato favorevole all’iniziativa degli assessori Bruno Ceccherini e Riccardo Megale di portare gli steward nel centro storico, in modo sperimentale nel periodo natalizio. "L’idea è stata condivisa positivamente da tutti i partecipanti – affermano Ceccherini e Megale –, dunque il prossimo step è lavorare al tavolo tecnico per stilare il protocollo. La presenza degli steward induce ad un comportamento moralmente e socialmente corretto. E’ arrivato il parere positivo dalla Prefettura per stilare il protocollo di procedura".

"Sono favorevole a questi presidi – afferma Simone Moroni titolare di Affetti –, perchè sono sicuramente efficaci, però dico che in piazza del Sale, dove ho il locale, non ci sono pericoli, sono aperto da dieci anni ed è frequentato spesso da famiglie con i figli piccoli e da persone adulte. E’ sicuramente un aiuto, grazie a maggiori controlli che darà alle nostre attività e da parte nostra c’è la volontà che la piazza sia frequentata da persone che vogliono godersi bene la serata".

"Sono molto felice di questa decisione – dice Marco Barcelli del Caffè Ricasoli –, anche perchè la mia chiusura per protesta sembra aver portato i suoi frutti, nulla è stato invano per ora. Più controlli saranno d’aiuto, intanto il 31 ottobre per Halloween metterò la sicurezza davanti al mio locale e se questo intervento dovesse perdurare potrebbe essere un modo per avere più zone con sicurezza garantita. Sono disposto anche a dare un contributo per far sì che gli steward rimangano fissi e non in modo sperimentale".

"Sono favorevole ad una maggiore sorveglianza – dice Alessandro Garbarini del Caffè Tubino –, perchè ci siamo accorti di una scarsa percezione di sicurezza nonostante siano state incrementate le pattuglie. Darà più tranquillità a noi e ai nostri clienti, perché a volte abbiamo deciso di chiudere in anticipo per la presenza di persone ubriache. Con gli steward presenti sarà diverso e saremo tutti più sereni, potrebbe essere un intervento in grado di dare ottimi risultati e sono disposto anche a prevedere un contributo per garantire la loro presenza".

"Sono sicuramente favorevole all’arrivo degli steward per una maggior sicurezza, considerati gli ultimi eventi che ci son stati – conclude Davide Paoloni del Vermuttino –. Fuori dal mio locale dal 2021 c’è il presidio di un uomo della sicurezza, e comunque trovo un po’ assurda questa situazione a cui siamo arrivati e che noi commercianti ci troviamo a vivere, però se dovesse essere necessario un contributo affinchè perduri nel tempo la presenza degli steward non direi di no. C’è stata a volte mala comunicazione sugli eventi del centro cittadino, nonostante i fatti negativi ci siano, ma comunque è un centro da vivere e mi auguro che sia vissuto maggiormente con più serenità da parte di tutti".

Maria Vittoria Gaviano