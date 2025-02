Sicurezza. Chiuso il bar in via Trento

GROSSETOLa polizia amministrativa di Grosseto ha notificato al titolare il provvedimento emanato dal questore per lòa sospensione dell’attività - per un periodo di quindici giorni ai sensi dell’articolo 100 del Tulps) – per il Bar Trento, un locale che si trova a metà di una strada molto trafficata e che in questi mesi è stata teatro di ordine pubblico.

Dopo i controlli di polizia effettuati nel locale che si trova proprio a metà della strada che arriva alla stazione ferroviaria, si è spesso evidenziata l’assidua presenza di pregiudicati, alcuni dei quali abituali frequentatori dell’esercizio pubblico. Soggetti che erano per lo più gravati da precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di armi e sostanze stupefacenti. Vista la necessità ed urgenza e considerata la gravità dei fatti, connessa a garantire la necessaria tutela per la collettività e di chi abita nella zona troppo spesso bersagliata da episodi violenti, ed evidenziata la gravità e l’allarme sociale destati, il Questore di Grosseto ha emanato il provvedimento di sospensione dell’attività per 15 giorni. "Il provvedimento emesso – si legge nella nota della Questura - è di natura strettamente cautelare, a garanzia di sicurezza per l’ordine pubblico, per realizzare un effetto dissuasivo all’aggregazione di soggetti pericolosi, che possono creare turbamento alla pacifica convivenza sociale, anche nell’area attigua allo stesso esercizio commerciale, via Trento, via Roma e limitrofe, in funzione preventiva al compimento di reati di criminalità diffusa".