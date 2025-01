"Siamo tutti filosofi": Paolo Del Debbio al ‘Caffè’

Il Caffè de La Versiliana in edizione invernale propone per domenica alle 11.30 "Siamo tutti filosofi" . Il direttore Alessandro Sallusti (nella foto) tra le colonne portanti del nuovo team artistico della Versiliana, curatore della linea editoriale, conduce l’appuntamento con Paolo Del Debbio, saggista, giornalista, autore e conduttore televisivo. L’evento domenicale è ospitato alla Green House della Versiliana cpn ingresso libero. Paolo Del Debbio è autore di questo saggio nel quale racconta sei storie. "Siamo tutti filosofi senza saperlo" è un’opera originale in cui Paolo Del Debbio tiene insieme dei racconti di vita di persone comuni con le riflessioni dei grandi filosofi.