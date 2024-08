Si sente male in spiaggia e chiama i soccorsi. Intervento della Croce rossa con il Defender

GROSSETO

Momenti di paura in centro a Grosseto per un’aggressione. Una lite che poteva costare cara a due uomini di origine straniera: uno è ricoverato al Misericordia, l’altro (il più grave) alle Scotte di Siena dove è stato operato. Non sarebbe però in pericolo di vita. I due sono stati accoltellati da una terza persona, sempre di origine straniera, che è scappato dopo aver lasciato i due a terra in un lago di sangue. E’ questo il bilancio dell’episodio di violenza accaduto a Grosseto poco prima dell’ora di pranzo, in un parcheggio vicino alla stazione ferroviaria. Il più grave è stato ferito all’addome, l’altro a un braccio. L’accoltellatore è scappato all’arrivo di altre persone, sopraggiunte in soccorso dei due feriti. Da capire cosa possa aver scatenato la rabbia dell’uomo che, dopo una breve discussione, ha impugnato il coltello e ha ferito i due.

Sul posto sono arrivati gli uomini della Polizia municipale, dopo essere stati chiamati da alcune persone che avevano assistito alla scena. Grazie alle loro indicazioni uno dei feriti, quello più grave perché accoltellato all’addome, è stato trovato a terra accanto ad un’auto mentre tentava di nascondersi. L’altro, con il taglio al braccio, si era seduto in attesa dei soccorsi.

Gli agenti della Polizia municipale si sono messi subito all’inseguimento dell’aggressore senza mai perderlo di vista. I due agenti sono riusciti a bloccare l’uomo, ancora con il coltello in mano, nella zona di via Adamello, e ad arrestarlo.