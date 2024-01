Si incendia l’auto ma scende subito: salvo

Un’auto è andata completamente distrutta nel tardo pomeriggio di lunedì, sulla Senese, nel comune di Civitella Paganico. Il conducente ha fatto appena in tempo a fermarsi nella corsia di emergenza e scendere. Poi ha chiamato i soccorsi perchè l’auto è stata completamente distrutta dalle fiamme che si sono sprigionate dall’abitacolo del mezzo senza un apparente motivo. Sul posto una squadra del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Grosseto. I pompieri hanno spento il veicolo, riuscendo anche ad evitare che le fiamme si propagassero alla vegetazione a bordo della carreggiata che in quel punto è particolarmente fitta. Sul posto, oltre alla squadra dei Vigili del Fuoco, la Polizia stradale per la regolazione del traffico e personale Anas. Non ci sono stati feriti.