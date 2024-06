Sì del Comune all’area geotermica: "Una risorsa pulita per il territorio se ben gestita e controllata"

Per quanto riguarda la ricerca geotermica nei prossimi anni l’Amiata giocherà un’importante partita e anche il comune di Castell’Azzara vuole essere tra i protagonisti. Su iniziativa dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Tullio Tenci, il comune ha fatto richiesta di rientrare all’interno dell’area geotermica toscana. Prima con una delibera di giunta, poi con un passaggio in consiglio comunale, il comune di Castell’Azzara ha unito le forze per far rientrare il territorio nell’ambito geotermico amiatino. A tal proposito è nata anche una commissione straordinaria che si occuperà proprio di seguire le attività geotermiche in Toscana. Soddisfatto il primo cittadino del comune amiatino. "Nel 2007 l’amministrazione comunale dell’epoca non aderì al piano geotermico – commenta Tenci -. Con questi atti abbiamo voluto in qualche modo rimediare. Crediamo che la geotermia, se fruttata bene possa essere una risorsa pulita per il territorio e che possa essere anche a vantaggio dei cittadini". In questi anni Castell’Azzara non ha ricevuto, come altri comuni amiatini, le compensazioni ambientali e questo ha inciso negativamente anche sui bilanci del comune. "Sono soddisfatto di questa importante operazione, partita da un’iniziativa mia e che in corso d’opera ha trovato la complicità della minoranza. – prosegue Tenci – Diciamo che con questo atto ci mettiamo a disposizione per progetti efficienti in materia di geotermia. Sono in continuo rapporto con il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e anche su l’argomento geotermia manterremo un dialogo aperto". La nuova commissione è composta da esponenti di maggioranza e di minoranza, su questo tema la lista Futura, che siede sui banchi dell’opposizione ha detto: "È stata costituita una commissione straordinaria sul tema geotermia, in cui maggioranza e minoranza, hanno deciso di unire le forze per far rientrare il nostro Comune nell’ambito geotermico amiatino". Poi in un altro passaggio hanno ribadito: Il Presidente Eugenio Giani lo scorso mercoledì ha annunciato che Castell’Azzara sarà uno dei Comuni in cui approfondire la presenza della risorsa geotermica per una progettualità amiatina sempre più unita e compatta. Un ringraziamento particolare anche all’assessore Leonardo Marras che come sempre rappresenta un punto di riferimento per il territorio, e ai Sindaci dei Comuni limitrofi che sostengono il percorso".

Nicola Ciuffoletti