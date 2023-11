Sette stranieri senza documenti. Rimpatriati

Blitz del Nos e del nucleo cinofilo e di prossimità. Ieri mattina gli uomini della Polizia municipale sono intervenuti in due locali posti nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria. Obiettivo: controllare la regolarità sul territorio nazionale degli avventori. Gli agenti hanno individuato sette soggetti senza documenti: sono stati accompagnati al Comando per l’identificazione e sono state avviate le procedure per il rimpatrio. "Ringraziamo le nostre donne e uomini in divisa – commentano il sindaco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Polizia municipale Riccardo Megale –. Questi sono solo alcuni dei controlli messi in campo per contrastare i fenomeni illegali e le irregolarità che si presentano nel territorio comunale".