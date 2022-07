Sessantamila euro per le caditoie

Un intervento atteso da tempo e molto utile: Saranno pulite tutte le caditoie stradali. Questo è un problerma che può apparire di poco conto in situazioni di caldo e siccità, ma è fondamentale per evitare danni e disagi in occasione dei primi temporali.

La giunta municipale di Orbetello con propria deliberazione ha predisposto un progetto relativo al servizio di pulizia straordinaria delle caditoie stradali, delle bocche di lupo, e delle griglie sulla pubblica via, sull’intero territorio comunale. Previsto anche il relativo smaltimento dei rifiuti di risulta. Non veniva effettuato da tempo. " Una ottima idea commentano dal Comune e dalla maggioranza politica che governa la cittadina lagunare. Intervento importante, perchè pulire e stasare i tombini delle strade, significa garantire il regolare deflusso quando arriveranno i temporali autunnali prevedendo in questo modo, il formarsi di pozze anche ampie di acqua piovana, pericolose per il traffico stradale e dei motocicli." Ribadisce il delegato ai lavori pubblici, senatore Roberto Berardi. L’obiettivo della giunta comunale è quello di assicurare il pieno stato di efficienza dell’impianto di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche sulle vie e strade pubbliche comunali, mediante idonea pulizia delle caditoie, al fine di scongiurare possibili allagamenti. Il progetto, spiega ancora il sindaco Andrea Casamenti è stato predisposto dal servizio 1 del Comune, ambiente, demanio, laguna e lavori pubblici. Il totale del quadro economico è pari a 60.000 euro. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo. Responsabile del progetto è il dirigente del servizio 1, ingegner Lorenzo Rigutini. La deliberazione di giunta è stata approvata lo scorso 15 luglio. Pubblicata all’albo on line del Comune.

L’amministrazione ha inoltre sollecitato in questi giorni, a Sei Toscana di potenziare i servizi di raccolta di tutti i cassonetti presenti, compresi quelli della differenziata e di pulire e sanificare le cosiddette isole ecologiche. Come auspicato da tantissimi cittadini e turisti, anche per miasmi che escono dai cassonetti.