Servono cuochi, camerieri e cassieri

Molte le offerte di lavoro in molti settori nella provincia grossetana.

Bar a Ribolla ricerca per un lavoro annuale una barista /caffetteria: una 1 settimana orario di mattina e una orario di sera con un giorno di riposo.

Albergo a Fonteblanda ricerca urgentemente una cameriera ai piani almeno minima esperienza. Orario solo di mattina da maggio a fine settembre (non si fornisce alloggio). Stabilimento balneare zona Albinia ricerca da subito una cassiera anche prima esperienza. Orario dalle 11 alle 15 da maggio, per i weekeend e ponti poi da giugno a settembre. Si cerca anche una barista/banconiera (solo orario dalla tarda mattinata al primo pomeriggio). Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca da maggio a fine settembre un aiuto cuoco o secondo cuoco con esperienza nel settore. Orario orario spezzato ma la sera massimo fino alle 22.30. Albergo all’Isola del Giglio ricerca un aiuto cuoco con esperienza nel settore con vitto e alloggio fino a ottobre. Albergo a Marina di Grosseto ricerca da giugno a fine agosto una cameriera ai piani con almeno minima esperienza con possibilità di rinnovo per il mese di settembre. Orario solo di mattina e full time. Ristorante ad Alberese ricerca da ora fino a ottobre (orario solo serale) un cameriere di sala con esperienza nel settore. Ristorante a Magliano in Toscana ricerca da maggio a ottobre un aiuto cuoco con esperienza nel settore (si fornisce vitto e alloggio) e un cameriere di sala (orario solo serale, senza alloggio). Per tutte queste posizioni telefonare allo 0564-416375.