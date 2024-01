Servizio civile. Molte opportunità in tutta la provincia per i nostri giovani

Molti i posti in provincia di Grosseto con il servizio civile universale. I progetti, che durano un anno, sono articolati su 25 ore settimanali per 5 giorni e prevedono un assegno mensile di rimborso spese pari a 507,30 euro. Per presentare la domanda i giovani (tra i 18 e i 28 anni) i candidati dovranno accedere esclusivamente con Spid alla piattaforma Dol entro il 15 febbraio alle 14.

Alla ricerca di giovani c’è la Croce Rossa di Grosseto che ha 5 posti disponibili.

"Sognate grandi cose" è lo slogan della Misericordia che ha messo in campo il progetto "Ripartenza Giallo Ciano". Gli obiettivi sono incrementare il numero di risposte alla domanda di servizi, migliore la qualità della vita, promuovere una cittadinanza attiva e garantire i servizi di emergenza urgenza. Poi alleviare il carico di lavoro alle famiglie che ospitano anziani, potenziare i servizi di prossimità. I volontari dovranno lavorare nei trasporti di emergenza, quelli ordinari, servizi di prossimità agli anziani. Le sedi saranno Albinia, Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Grosseto, Manciano, Paganico e Porto Santo Stefano. Sono 151 i posti disponibili.

Quattro invece i giovani richiesti dal Parco nazionale delle Colline metallifere a Gavorrano in collaborazione con l’associazione Drago, Federludo e Aics. L’obiettivo di crescita dei ragazzi riguarda un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale, storico e paesaggistico del Parco nazionale delle Colline metallifere.

Tre i giovani invece che verranno selezionati dalla Pubblica Assistenza Humanitas che saranno inquadrati nel ruolo di soccorritori per trasporti di emergenza-urgenza abilitai Bls, come accompagnatori di trasporti sociali o come addetti alla segreteria. In cantiere anche corsi di formazione per raggiungere la qualifica di "soccorritori".

Sette invece i posti disponibili a Fondazione Impresasensibile Ets di Cna. In provincia di Grosseto l’azienda ricerca giovani per i progetti "pensionati attivi e contemporanei" (6 volontari) e uno per "Progetto Welfare e Terzo settore: territorio, servizi e organizzazioni". I volontari potranno prendere servizio alla Cna. In particolare due a Grosseto, e uno ciascuno a Orbetello, Manciano, Castel del Piano, Follonica e Castiglione della Pescaia.

Attingerà ai giovani anche Festambiente, la storica festa di Legambiente che ogni anno nel mese di agosto viene organizzato il festival nazionale dell’associazione ambientalista. Per dodici mesi, ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni avranno la possibilità di partecipare attivamente alla transizione ecologica, mettendo a servizio della causa ambientalista competenze e passione. Un percorso che promuove la tutela del territorio attraverso azioni di sensibilizzazione, informazione e accrescimento della coscienza ecologica dei cittadini e delle istituzioni e l’orientamento e l’affiancamento agli attori territoriali per sostenere scelte ecologiche e un utilizzo sostenibile delle risorse. "Soste - La Sostenibilità al centro", è questo il progetto proposto dall’associazione ambientalista che ha come obiettivo generale la promozione di un modello di sviluppo sostenibile del territorio. I posti disponibili sono solo quattro. Informazioni al 389-9135040.