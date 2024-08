Servizi, problemi e idee. Rifiuti: non tutto funziona

AMIATA

In estate, si sa, aumentano le persone presenti sul territorio perché ci sono i turisti e perché tornano gli amiatini che lavorano fuori e come ormai accade da anni le postazioni della raccolta dei rifiuti, sia dei capoluoghi che delle frazioni, rischiano di andare in sofferenza.

Nei giorni scorsi alcuni cittadini hanno segnalato cassonetti stracolmi nel centro storico di Castel del Piano e nelle zone periferiche di Arcidosso. In entrambi i casi la maleducazione non ha limiti, e quindi se i cassonetti sono pieni i sacchetti vengono lasciati per terra, abbandonati a bordo strada e con questo caldo i cattivi odori si diffondono rapidamente. Per non parlare poi degli animali che trovano in questi rifiuti abbandonati un po’ di cibo. Una situazione che – nonostante l’impegno delle amministrazioni e di chi si occupa della racconta dei rifiuti – evidentemente va corretta.

Sempre sull’Amiata ma a Santa Fiora, invece, si è svolta un’attività che potrebbe essere presa come esempio dagli altri comuni e cioè lo seconda giornata di raccolta speciale dei rifiuti.

L’iniziativa si chiama "Svuota tutto" ed è stata promossa dal Comune in collaborazione con Sei Toscana. È stata allestita nella zona di Fontespilli, in via Fratelli Rosselli, lungo la provinciale, una stazione ecologica itinerante, in cui le utenze Tari del Comune di Santa Fiora hanno potuto conferire.

La popolazione ha risposto e molti rifiuti ingombranti sono stati consegnati. Addirittura in alcuni momenti della giornata si sono create anche delle file. Gli abitanti di Santa FIora hanno approfittato di questa giornata e della precedente che si è svolta qualche settimana fa per smaltire mobili, reti, materassi, tavoli, sedie, giocattoli, attrezzi da giardino, pentole, ceramiche, PC, tablet, frigoriferi, lavatrici, tv, telefoni cellulari, piccoli elettrodomestici, tubi al neon, lampadine, pile, batterie auto, olio.

È stata un’iniziativa riuscita. "È stato un grande successo anche il secondo appuntamento con Svuota tutto – conferma il sindaco, Federico Balocchi –. Grazie a tutti cittadini, agli operatori di Sei Toscana e ai dipendenti comunali per l’ottima organizzazione".