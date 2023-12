"Senza giustificazione". L’opposizione non c’era: "Fuggono dal confronto"

Forte disappunto del sindaco Giuntini per l’assenza della minoranza durante l’ultima seduta del Consiglio comunale. "Per l’ennesima volta il Consiglio comunale di Massa Marittima si è svolto con la sola maggioranza, che ha garantito il numero legale per approvare gli atti. Assenti i consiglieri di opposizione – afferma il sindaco Marcello Giuntini –. Lo trovo un fatto grave, tanto più che, nella seduta consiliare del 29 novembre era stata convocata la presidente del Falusi, per dare una corretta ed esaustiva informazione sulla gestione delle Rsa di Massa Marittima, Gavorrano e Follonica, rispondendo ai quesiti sollevati dalla Minoranza. In particolare, erano stati i consiglieri di Massa Comune e della Lega a chiedere alla presidente del Falusi spiegazioni, tramite una risposta scritta, corredata di documentazione. Il Cda nella sua piena autonomia ha già provveduto a rispondere, come del resto ha sempre fatto anche nel passato. Ma dal momento che troppo spesso viene gettato discredito in maniera ingiustificata e strumentale su una delle istituzioni più importanti di Massa Marittima, ci sembrava giusto che al di là della risposta scritta, si tenesse anche un confronto aperto e trasparente in Consiglio comunale, che è l’organo deputato a svolgere una funzione di indirizzo e controllo sull’operato delle Asp". "I consiglieri di opposizione hanno presentato (quasi tutti) giustificazione formale rispetto alla loro assenza. – prosegue il sindaco – Non è comunque un comportamento giustificabile, soprattutto quando è reiterato nel tempo. Si tratta di una chiara mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini che li hanno eletti. Ma più di tutte stona l’assenza dei consiglieri di Massa Comune e della Lega, che, a quanto pare, forse non sono poi così interessati al Falusi, come vorrebbero far credere. Ogni volta tirano il sasso e poi nascondono la mano sottraendosi al confronto". "Ormai siamo abituati alle assenze dei colleghi dell’opposizione, che spesso, secondo le opportunità, disertano l’assise – ha aggiunto Lorenzo Balestri, capogruppo di "Massa Avanti Insieme" – Riguardo alla questione Falusi esprimiamo soddisfazione per i risultati raggiunti: i dati presentati proprio in consiglio comunale dimostrano come si possa ricominciare a parlare di un futuro per l’istituto. Questo risultato sicuramente si è ottenuto grazie al costante impegno del primo cittadino, Marcello Giuntini, e all’operato attento e puntuale del commissario Francesca Mucci. Sono stati garantiti e mantenuti i numeri in termini occupazionali sia a livello di assistenza".