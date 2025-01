Sentieristica. Interventi per migliorarla

Il nuovo anno si apre con la programmazione di alcuni interventi da parte dell’Unione dei Comuni dell’Amiata grossetana sulla sentieristica all’interno del patrimonio agricolo-forestale regionale. Il progetto riguarda la sistemazione idraulico forestale della sentieristica a servizio e all’interno del Monte Aquilaia (nel comune di Arcidosso), Monte Penna (Castell’Azzara), il complesso S.S. Trinità (Santa Fiora) e Monte Labbro (Arcidosso). Un lavoro con un investimento di 20.390 euro così ripartito: 5.449 euro per Monte Aquilaia, 7.119 per le attività del Monte Penna, 1.025 euro per il complesso della Ss Trinità e 6.182 euro per il complesso del Monte Labbro.

La sentieristica è importante per il Monte Amiata per diversi motivi legati sia alla valorizzazione ambientale che alla sostenibilità del territorio. I sentieri ben segnalati permettono ai visitatori di esplorare l’area in modo sicuro, rispettando gli ecosistemi naturali. Aiutano a ridurre l’impatto del turismo, evitando il danneggiamento delle aree più delicate, come i boschi di faggio e castagno. Inoltre una rete di sentieri adeguata favorisce il turismo escursionistico, che è meno invasivo rispetto ad altre forme di turismo. Con il giusto equilibrio, può anche contribuire all’economia locale, creando opportunità per guide escursionistiche, rifugi e attività ricettive. Infine, il Monte Amiata è una zona ricca di biodiversità e storia. I sentieri permettono di scoprire non solo la bellezza naturale del monte, ma anche siti storici e culturali legati alla tradizione mineraria e alle antiche comunità montane.

N.C.