Scuola e autonomie: "Don Milani accorpato"

Assemblea dei sindaci in Provincia, coi sindacati, i rappresentati dei dirigenti scolastici, per comunicare i criteri che la Regione Toscana dovrebbe approvare sulla base dei quali sarà applicato sui territori il dimensionamento scolastico previsto dal Governo per l’anno 2024-2025. "La legge di bilancio fissa il criterio dei 900 studenti come numero minimo per consentire alle istituzioni scolastiche di mantenere un dirigente e un Dsga titolari. In Toscana, attualmente, le autonomie scolastiche sono 470 e secondo il decreto interministeriale, nell’anno scolastico 2024-2025 devono scendere a 455 (quindi 15 in meno) nell’anno scolastico 2025-2026 a 452 e nel 2026-2027 a 446. In tutto, nel triennio, saranno 24 le istituzioni scolastiche che perderanno l’autonomia e si dovranno accorpare". "La Provincia di Grosseto è stata sempre in prima linea manifestando la propria contrarietà al dimensionamento scolastico e spiegandone le ragioni. Abbiamo cercato in ogni modo di fermare questo sciagurato provvedimento nazionale, – continua ancora il presidente Limatola – fino a che è arrivata la comunicazione del Tar che ha rigettato la sospensiva, rimandando la discussione nel merito a domani". "La Regione – conclude Limatola – si muoverà, fortunatamente, prendendo a riferimento la soglia del numero minimo di 600 alunni per mantenere l’autonomia scolastica. Purtroppo perdiamo un’autonomia scolastica: l’istituto comprensivo Don Milani di Orbetello dovrà essere accorpato e spetterà alla conferenza zonale stabilire con chi e con quale modalità farlo".