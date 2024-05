Scrutatori, al via le domande

Il Comune di Scarlino ha indetto un avviso pubblico rivolto a tutti i cittadini, in possesso dei requisiti, interessati a rendere preventivamente la loro disponibilità ad essere inseriti in appositi elenchi aggiuntivi per svolgere, in caso di necessità, le funzioni di scrutatore di Seggio elettorale e, laddove strettamente necessario, di presidente di seggio elettorale valutando a tal fine eventuali ed adeguati requisiti di studio o professionali. E’ possibile manifestare il proprio interesse compilando la domanda in Comune. Nel caso sussistano ancora i requisiti di idoneità allo svolgimento delle funzioni, comporterà l’inserimento automatico nell’Albo dei presidenti o degli scrutatori in occasione della prima revisione disponibile. Tutte le informazioni sul sito Comune di Scarlino all’indirizzo web www.comune.scarlino.gr.it.