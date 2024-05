Screening dermatologici. Molte adesioni

Molto partecipata la prima giornata di screening di prevenzione. E sono state scoperte oltre 20 patologie. Grande successo per l’iniziativa sulla giornata di prevenzione dei tumori cutanei intitolata "Salvati la pelle!". In 120 si sono recati al Palazzo municipale di Porto Santo Stefano, raccogliendo l’invito del Comune a sottoporsi a visite e consulti. Tutti erogati a titolo gratuito nell’ambito del programma di screening di prevenzione per la popolazione di Monte Argentario che l’amministrazione comunale intende intraprendere con l’incaricato, il dottor Niccolò Mori (nella foto). A lui si deve l’organizzazione di questo primo appuntamento che ha visto partecipare molti cittadini di ogni età e che ha impegnato per l’intera giornata i dermatologi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, il professor Antonio Garcovich e suo figlio, il dottor Simone Garcovich. I quali hanno donato la propria professionalità a favore della prevenzione e della popolazione argentarina. A loro e ai volontari che hanno supportato l’organizzazione va il ringraziamento dell’amministrazione comunale argentarina. Gli screening effettuati, nel complesso, hanno consentito di scoprire oltre 20 patologie, anche gravi, della pelle (melanomi, carcinomi basocellulare, cheratosi attiniche, nevo melanocitico atipico, sindromi del nevo multiplo displasico, cisti sebacee importanti), che potranno essere così curate secondo le idonee terapie. L’iniziativa sarà replicata nei prossimi giorni anche a Porto Ercole, entro il mese di maggio. La data è ancora da definire, ma le richieste sono già tante.