Scotto: "Alleanze? Deciderò entro la fine della prossima settimana"

Con le elezioni che si terranno domenica 14 e lunedì 15 maggio e il termine per presentare le liste che scadrà un mese prima, si affrettano i tempi per arrivare alla conclusione delle alleanze tra i vari gruppi che andranno alle prossime amministrative.

Saranno tre i candidati sindaco: Arturo Cerulli, con il gruppo Civico 23, appoggiato da Fratelli d’Italia; Priscilla Schiano, che invece è sostenuta da Lega, Forza Italia, Popolari, Udc e Azione Italia Viva; Roberto Cerulli, che si presenterà con una lista trasversale aperta a tutti. Rimane da sciogliere il nodo legato a Luigi Scotto e al suo gruppo Argentario il Progetto, che sta valutando con chi allearsi, anche se ha già dichiarato che l’accordo non potrà esserci con Arturo Cerulli. Rimangono quindi aperti i colloqui con Priscilla Schiano e Roberto Cerulli.

"Ci siamo fissati come obiettivo quello di concludere entro una settimana, dato che tra un mese e mezzo andranno presentate le liste – dice Scotto –. A maggio passa il treno, se sbagliamo corriamo il rischio di passare altri anni così. Sono decenni che i sindaci di Monte Argentario pensano come se fossero solo assessori ai Lavori pubblici, la massima aspirazione è fare decoro urbano. Fare buona amministrazione significa far girare l’economia e aumentare i soldi della comunità, con lavori stagionali più lunghi. È arrivato il momento di cambiare e fare il salto di qualità, immaginando un Argentario del quale andare orgogliosi. Abbiamo tutte le carte in regola per fare in modo che succeda. Siamo in grado di aumentare le presenze nella mezza stagione e in inverno. Dobbiamo capire quanto le liste accettino il nostro programma, dobbiamo stringere i tempi, entro la fine della prossima settimana contiamo di aver concluso tutti gli incontri per arrivare a una decisione definitiva". Si attende inoltre per la prossima settimana anche un’uscita ufficiale da parte del Pd che ancora non si è espresso sul suo appoggio.

Andrea Capitani