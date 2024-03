Scontro in città, due feriti. Investimento a Follonica

Scontro in città ieri pomeriggio. L’incidente è avvenuto sulla Castiglionese, nel tratto di strada compreso tra la rotonda e l’ingresso dell’aeroporto militare. Nello scontro, che ha visto coinvolte due auto, sono rimate ferite due persone. Sul posto l’automedica e le ambulanze della Croce rossa e della Misericordia di Grosseto e gli agenti della Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente. Incidente anche a Follonica: un uomo è stato investito ieri mattina mentre stava attraversando la strada. L’incidente è accaduto poco dopo le 12 al Parco centrale a due passi dal mercato settimanale. Il 72enne stava attraversando quando una macchina l’ha investito. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario di emergenza della Croce Rossa.

Sul posto anche la Polizia municipale per stabilire le cause dell’incidente. Problemi al traffico in tutta la zona a causa di questo incidente.