Scontro di gioco, atleta in ospedale

Dal campo sportivo all’ospedale. È stata una domenica di paura per dirigenti, giocatori e spettatori della sfida di campionato tra Marina e Maglianese, match del girone G di Seconda categoria. Uno scontro di gioco fortuito ha creato attimi di ansia per un atleta della Maglianese è stato colpito con una ginocchiata – in maniera del tutto involontaria – da un avversario. Un colpo all’addome piuttosto intenso. Il giocatore è stato subito soccorso e l’ambulanza ha trasportato l’atleta nell’ospedale "Misericordia" dove i medici gli hanno diagnosticato una lesione interna che ha poi richiesto un intervento chirurgico effettuato nella giornata di lunedì.

Il giovane, dopo l’intervento, è rimasto ricoverato in terapia intensiva.

"Volevamo andarlo a trovare – dice il dirigente della Maglianese Andrea Venturelli –, ma i medici ci hanno spiegato che al momento non è possibile, perché il decorso prevede ancora un po’ di tempo di riposo, per cui aspettiamo".

l recupero, quindi, dovrebbe prevedere ancora alcuni giorni di ricovero in ospedale. Poi potrà tornare dalla sua famiglia. Per lui il campionato è finito anzitempo, ma la cosa più importante è che adesso sia fuori pericolo.