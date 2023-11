Scontro auto e due motorini: quindicenni ricoverati a Siena

Serata di Halloween movimentata sulle strade del Golfo. In via Massetana infatti c’è stato un brutto incidente che ha registrato il ferimento di due ragazzi minorenni di appena quindici anni. Da quello che è stato ricostruito dagli agenti della Polizia municipale che sono intervenuti sul posto, un’auto e due scooter si sono scontrati proprio nel sottopasso. Ad avere la peggio i due conducenti quindicenni dei motorini che, a causa delle ferite riportate, sono stati trasferiti all’ospedale Le Scotte di Siena a bordo dell’elisoccorso Pegaso in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

Sul posto anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Follonica, oltre a collaborare con il personale sanitario per la immobilizzazione sulla barella spinale dei due feriti, ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti nell’incidente che erano stati quasi completamente distrutti. Adesso bisognerà capire come è andata la dinamica dell’incidente.