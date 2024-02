Sciopero di 3 giorni per i penalisti

La Camera Penale di Grosseto aderirà all’astensione deliberata dalla giunta dell’unione delle Camere Penali italiane il 25 gennaio con l’astensione dalle attività di udienza, che avverrà da mercoledì 7 a verdì 9. "L’astensione – fanno sapere dalla Camera Penale – fa seguito allo stato di agitazione già proclamato dall’Unione delle Camere Penali il 20 novembre 2023, dopo l’emanazione dell’ennesimo pacchetto sicurezza del Governo, comprendente la proliferazione di nuove fattispecie di reato e la mancata risposta del legislatore e del Governo alle richieste dei penalisti italiani, per l’eliminazione dei limiti all’appello. Con l’astensione sottolineiamo l’evidente compressione del diritto di difesa in relazione al venir meno di un autonomo potere di impugnazione da parte del difensore delle sentenze di primo grado riguardanti imputati assenti, soprattutto in relazione alla posizione dei soggetti più deboli".