Scarlino in gioco. Festa dedicata a tutta la famiglia

"La Festa del gioco", un pomeriggio di divertimento tra spettacoli, giochi e talk. Un evento dedicato a tutta la famiglia, completamente gratuito per grandi e piccoli. Per la rassegna "Scarlino Oltrecielo" è in programma sabato la ‘Festa del gioco’, che si terrà dalle 15 nel borgo di Scarlino. Continuano le iniziative del programma culturale nato dalla collaborazione tra il Comune e Maurizio Vanni, museologo, storico dell’arte, docente di Museologia all’Università di Pisa, con la sua startup Omina. Alle 15 in sala consiliare (piazza Garibaldi) è in programma l’incontro con Alessia Bertocchini, medico chirurgo, specialista in Chirurgia pediatrica, esperta in Haloterapia e Mindfulness su "Baby Doctor: curare giocando", mentre in via IV Novembre saranno a disposizione, fino alle 18, venti giochi da strada per bambini e adulti: gli anagrammi, i tangram, i giochi difficili e quelli impossibili, la magia del numero 15, i falsi storici, i puzzle, le sfide, gli incroci, i punti di vista e tanti altri. Alle 16 e alle 18.20 in piazza Garibaldi lo show di trasformismo e illusionismo su trampoli "Alto livello". Uno spettacolo senza parole tutto improntato sul fascino della figurazione. Un teatro di figura nuovo e originale dove viene presentata una galleria di suggestivi personaggi umani o animali.

Oltre alla suggestione delle figure è molto efficace anche la velocità della trasformazione, uno spettacolo cult che ha fatto il giro del mondo. Dalle 16.45, in piazza del Mercato, e fino alle 19.35, il teatro di figura con magia, sand art e ombre, "Visioni d’incanto". Uno showin continua evoluzione in cui personaggi, storie ed azioni vengono rappresentate con tecniche teatrali diverse e innovative. E poi la magia comica dell’uomo forzuto nel pallone, il close up videoproiettato sullo schermo, la pittura scomposta come un puzzle, il racconto con la sabbia modellata a viste e il teatro delle ombre. Alle 17.10 e alle 19 a Porta a mare, "Tante storie": Alessandro Gigli, con la sua esperienza trentennale, si esibisce con grande energia e qualità raccontando favole come "La Bella e la Bestia", "L’Uccello Grifone", "Pinocchio".