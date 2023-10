"Scarico a due passi dal mare a Orbetello: verifiche ambientali"

Lungo il litorale di Bengodi a Fonteblanda, località balneare che si trova nel Comune di Orbetello, si vive una pregevole simbiosi fra natura e storia. Spiagge, torri costiere, aree archeologiche, fortezze, a due passi dal parco naturale regionale della Maremma. "A pochi passi dal mare è però presente uno scarico di ignota natura che sembra provenire da una residenza – dice il Gruppo d’Intervento Giuridico –. L’Arpat, nel luglio scorso, l’ha accertato, ma non è stato possibile scoprirne la reale portata. L’area è tutelata con vincolo paesaggistico". Per verificare natura e attività dello scarico, l’associazione ecologista ha dunque inoltrato una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti, coinvolgendo gli organi centrali e periferici del Ministero della Cultura (Direzione generale e Soprintendenza senese per archeologia, belle arti e paesaggio), il Comune di Orbetello, i Carabinieri Forestale, informando per opportuna conoscenza la Procura della Repubblica al Tribunale di Grosseto. "Vogliamo sapere – hanno detto – se quello è uno scarico regolare oppure no".