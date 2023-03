Follia a Grosseto, tirano sassi dalle Mura: identificati cinque ragazzini

Grosseto, 15 marzo 2023 - Identificati, nelle vicinanze della fortezza medicea di Grosseto, cinque ragazzini di età compresa tra i 12 e i 15 anni che nel pomeriggio di domenica scorsa hanno lanciato sassi dalle Mura Medicee in direzione del parco giochi di via Ximenes, in quel momento frequentato da famiglie e bambini. La situazione è stata segnalata dai genitori presenti alla Polizia municipale, la quale ha fatto prontamente intervenire una pattuglia del Servizio di prossimità, già in servizio sulle Mura cittadine con agenti in divisa e in borghese.

Grazie anche alla visione del sistema di videosorveglianza è stato, infine, possibile certificare l’accaduto e risalire alle singole responsabilità. Due ragazzini, che hanno già compiuto quattordici anni, oltre alla segnalazione rischiano anche una denuncia. Per gli altri tre, che hanno tra i dodici i tredici anni, verranno fatti dei colloqui con i genitori e poi verranno, eventualmente, attivati servizi sociali. A seguito della vicenda, il reparto di prossimità della Polizia mun icipale sta valutando ulteriori misure per prevenire possibili nuovi episodi. "Ancora una volta la squadra della Polizia municipale si è dimostrata pronta ed efficiente nell’intervenire e il servizio di videosorveglianza è uno strumento di supporto fondamentale – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla sicurezza Riccardo Megale –. Affinché fatti del genere non riaccadano, é importante far capire ai nostri ragazzi la gravità, l’insensatezza e soprattutto la pericolosità di tali atti, che possono avere gravi ripercussioni su gli altri".