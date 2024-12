San Silvestro. In piazza musica e comicità

Sarà un Capodanno da festeggiare sotto le stelle quello organizzato da "Ad Arte Spettacoli" per il Comune di Grosseto, che si aprirà in piazza Dante alle 21 di martedì 31 dicembre, con ingresso gratuito. Un palinsesto ricco, con la presentazione del comico Gaetano Gennai, volto noto di "Quelli che il calcio", dello show "Vernice fresca" e di "Domenica In", tanto per citare alcune trasmissioni alle quali ha partecipato, che darà il via alla festa alle 21.30 con il concerto della band "LOccasione", lasciando spazio dalle 23 al power mix special party, con Dj set di Rds, che proporrà i grandi successi della musica dance dagli anni Novanta ad oggi, fino al brindisi di mezzanotte insieme agli auguri degli amministratori del Comune di Grosseto e di nuovo spazio alla musica fino alle 2 del mattino.

"Sarà un Capodanno speciale per tutta la città di Grosseto – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –, un’occasione unica per festeggiare insieme sotto il cielo di piazza Dante. Con una serata ricca di musica, divertimento e con la partecipazione di artisti locali e nazionali, vogliamo offrire ai cittadini e ai visitatori un evento di qualità. Un brindisi a mezzanotte, insieme agli amministratori comunali, sarà il momento simbolico per dare il benvenuto al nuovo anno con speranza e ottimismo. Invito tutti a partecipare e a vivere questa serata di festa con gioia e serenità".

"Quest’anno – aggiunge l’assessore comunale alla Cultura Luca Agresti –, grazie alla collaborazione con Ad Arte Spettacoli, abbiamo creato una serata che unisce musica, divertimento e condivisione, coinvolgendo artisti e dj di grande talento. Vogliamo offrire ai grossetani e ai turisti una festa che rispecchi il nostro spirito di comunità, ma anche un’occasione per valorizzare la piazza e il nostro centro storico, che in queste ricorrenze si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Siamo entusiasti di dare il via al 2025 con una festa che promette di essere memorabile".