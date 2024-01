Salvato con l’elicottero. Yacht finisce sugli scogli a causa del forte vento

Due persone salvate in mare dalla Guardia Costiera, paura per due turisti fuori il porto di Porto Ercole. Spettacolare salvataggio quello avvenuto ieri mattina a due passi dallo specchio acqueo del paese argentarino, di fronte al forte di Santa Caterina. È stato necessario l’utilizzo dell’elicottero della Guardia Costiera, a causa delle avverse condizioni del mare, per portare in salvo due cittadini stranieri, caduti in mare dalla loro imbarcazione, un’unità da diporto con bandiera polacca, di fronte alla scogliera, con il mezzo navale che si è incagliato a causa di un’avaria al motore a pochi metri da dove sono stati recuperati i due uomini. Ieri alle 09,30 il Nemo 03, elicottero AW139 della Base Aeromobili della Guardia Costiera di Sarzana, è decollato per il soccorso in località Grotta di Santa Caterina. L’imbarcazione, a causa del moto ondoso e del forte vento, è stata sbattuta contro la scogliera rendendo necessario il suo abbandono. A seguito dell’urto uno dei passeggeri è finito in mare ed è stato recuperato, in stato di ipotermia, da un altro diportista. Le operazioni di soccorso del 50enne che era al comando invece, impossibili da compiere da mare o da terra a causa delle condizioni meteomarine in atto, hanno reso necessario il recupero con l’elicottero. Le operazioni di avvicinamento al costone di roccia da parte del Nemo 03 si sono rese particolarmente difficoltose dalle raffiche di vento che interessavano la zona e dal forte moto ondoso. Il malcapitato è stato recuperato, procedendo in seguito al trasferimento alla piazzola dell’ospedale di Grosseto, dove alle 10,50 è stato affidato alle cure del personale sanitario. Il personale con i mezzi del 118 della Asl Tse è intervenuto per prestare soccorso anche all’altro turista caduto in mare, recuperato in questo caso via terra e trasportato in codice 1 all’ospedale di Orbetello. L’altro, appunto, è stato recuperato dall’elicottero della Guardia Costiera e portato al Pronto soccorso di Grosseto per accertamenti. Intervenute anche l’ambulanza della Croce Rossa di Magliano, oltre alla Guardia Costiera e alla Capitaneria di Porto, il Sast e i Vigili del Fuoco. Nell’area delle operazioni, coordinate dal Centro Secondario di Soccorso Marittimo di Livorno, anche una motovedetta classe 800 della Capitaneria di Porto di Porto Santo Stefano per monitorare l’eventuale presenza di tracce di idrocarburi in mare.

Andrea Capitani