Maremmani di successo, Sabatini e quel video coi Maneskin. Ora è "miglior regista"

Monte Argentario, 12 giugno 2024 – Tommaso Sabatini, in arte Ottomano, fa incetta di premi ai Videoclip Italia Award 2024 aggiudicandosi il miglior "regista dell’anno" e il "migliore videoclip rock" con Gossip dei Maneskin e Tom Morello.

Circa un anno e mezzo fa su La Nazione raccontavamo l’esperienza del giovane regista portoercolese con la band di Damiano, Thomas, Victoria ed Ethan, con la quale aveva registrato il videoclip che, su Youtube, conta adesso 16 milioni di visualizzazioni. Ma Sabatini aveva già lavorato con i Maneskin anche in precedenza, realizzando il video di "The Loneliest". Prosegue dunque la brillante carriera del 33enne regista portoercolese, che aveva anche scritto e diretto il video di Jovanotti "La Primavera", uscito nel dicembre del 2021, che gli aveva fatto fare il definitivo salto di qualità.

Sabatini e il suo staff si sono aggiudicati anche altri tre premi: quello per il "miglior make up", per i "migliori effetti speciali" (con il video di Lucio Corsi) e per la "migliore scenografia" con il video di Chiello. "È un super piacere e un onore – commenta Sabatini –. Video Clip Italia è una realtà che apprezzo molto perché crede ancora in questi video. Sono orgoglioso perché sono sempre tanti gli sforzi e vincere questi premi è sempre bello. Inoltre i miei collaboratori hanno vinto a loro volta in altre categorie, questo mi fa dire che devo tenerli stretti".

E c’è il lavoro con i Maneskin dietro questi premi. "Loro sono super tranquilli e normali – dice –. Nonostante tutto il loro successo non si sono mai montati la testa, quindi è come lavorare con qualcuno che si conosce dalle scuole. È sempre divertente, abbiamo fatto questi video con loro dove tutte le volte c’è sempre stato un bello scambio artistico e una bella energia. Io ho un rapporto di amicizia con loro, c’è molto rispetto tra noi". E tanti altri progetti per il futuro di Tommaso "Ottomano" Sabatini. "In questi giorni sto girando un mio progetto nuovo personale – annuncia –, che coinvolgerà tanti personaggi. Oltre ai video e alle pubblicità sto lavorando anche tanto con la musica, con la composizione e come autore per altri artisti, un lato che mi ispira e ho deciso di riprendere. E l’ispirazione arriva anche da Porto Ercole, sono molto legato alla mia terra nonostante abiti a Milano da tanti anni".

Andrea Capitani