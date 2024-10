Ruspa rubata. Incastrati dal Gps

I Carabinieri hanno intercettato e recuperato un escavatore che era stato rubato. La centrale operativa Carabinieri di Orbetello ha ricevuto un’attivazione da parte di una società che installa e monitora impianti satellitari, la quale segnalava la possibile presenza di un mezzo movimento terra su cui era installato un loro apparato, che dopo aver emesso un allarme di furto, restituiva in quel momento una posizione ricadente nel comune lagunare. Era stato dunque il satellite, a cui il mezzo era collegato, a svelare la posizione dopo il furto. Una volta accertato che l’oggetto risultava in movimento, lungo l’Aurelia, i Carabinieri hanno piazzato diverse pattuglie lungo la strada, per individuare il mezzo. Poco dopo, una pattuglia ha individuato un mezzo pesante, con targa straniera, che trasportava sul cassone il mezzo di cui si era alla ricerca. E’ stato quindi possibile ricostruire che la ruspa era stata rubata in un comune della Lombardia. I Carabinieri, dopo essere risaliti alla ditta proprietaria del mezzo, le hanno comunicato di aver recuperato la ruspa, che presto le verrà restituita.