Rubano un’auto e la usano per bere e fumare

Rubano un’auto e la utilizzano nella notte per girare in città, per fumare spinelli e bere alcolici. Poi la lasciano al Vallo degli Arcieri dove la proprietaria – grazie alle indicazioni del Gps installato nel veicolo – è andata a recuperarla.

E’ quanto accaduto nella notte fra venerdì e sabato quanto i ladri hanno spaccato il finestrino di un’auto lasciata in sosta in via Mazzini e se ne sono appropriati. La proprietaria, sabato mattina, quando ha scoperto il furto ha avvisato i carabinieri che hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel centro storico, scoprendo che l’auto era uscita passando sulla strada di fronte alle carceri. Grazie poi alle indicazioni rese dal Gps, è stato possibile anche sapere con esattezza dove si trovasse il veicolo che i ladri avevano portato fino al Vallo degli Arcieri.

Una volta raggiunta l’auto, però, per la proprietaria lo spettacolo è stato tutt’altro che incoraggiante. A parte il vetro rotto, all’interno dell’abitacolo c’erano i resti della nottata di baldoria, ovvero mozziconi di sigarette, resti di spinelli, varie bottiglie di alcolici vuote e anche due bottiglie di vino ancora da aprire. Con danni anche agli interni.