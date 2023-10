Rubano le offerte a Castiglione per "Insieme in Rosa": scopri la cena delle Fate

Ogni furto è un gesto vile, ma alcuni possono esserlo ancora di più. Come quello, ad esempio, compiuto all’interno di un negozio del paese dove il ladro si è impossessato della cassettina dove i clienti, se volevano, lasciavano una donazione per l’associazione "Insieme in Rosa" che raccoglie fondi per l’acquisto di apparecchiature mediche da consegnare poi all’ospedale. Sono i titolari del negozio ad accorgersi che quel contenitore era sparito e ad avvisare Donatella Guidi, presidente dell’associazione.

"Insieme in Rosa, fra l’altro, proprio durante il mese di ottobre organizza molte iniziative per la raccolta fondi e domenica 29, ad esempio, all’interno del palaport di Casa Mora è in programma "La cena delle Fate" (perché "fatine" si chiamano le volontarie dell’associazione). La serata prevede anche il ballo con l’Orchestra di Giorgio Franceschi. Per informazioni 334 - 1415167.