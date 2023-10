"Romanzetto marino" da Nannoni a Civitella Paganico: Presentazione e Degustazione

La distilleria Nannoni riprende a pieno ritmo le attività di promozione della cultura locale. Il prossimo appuntamento è per venerdì con la presentazione di "Romanzetto marino", il libro di Paolo Zagari (nella foto), tra cabine, biciclette, ombrelloni, spiagge, primi amori e una storia di cui siamo stati tutti almeno un po’ protagonisti. Ironico non meno che tormentato, divertente non meno che spietato. Il romanzo tratteggia la vita di un bambino che si trasformerà suo malgrado in uomo. La storia si svolge in una cittadina di mare della costa laziale nel trentennio che porta alle soglie del 2000. In mezzo a una tribù di mamme, nonne, cugini e amici strampalati, ha luogo l’educazione sentimentale del protagonista che, tra incertezze e passioni, si muove alla scoperta del mondo delle sensazioni. Prima della presentazione moderata dallo scrittore Carlo Legaluppi, con le letture a cura dell’attore Andrea Strati e i pezzi canori di Katia Fini, accompagnata dal polistrumentista Roberto Foschi, la tradizionale visita della distilleria con degustazione in compagnia di Priscilla Occhipinti, la master distiller più premiata al mondo.

Come ogni evento organizzato nei locali della Distilleria Nannoni, a Paganico, l’ingresso è libero e gratuito, ma è consigliabile la prenotazione telefonando al numero 0564 905204.