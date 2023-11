Rogo distrugge un piccolo annesso

Un piccolo incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di domenica a Porto S.Stefano, in località Pispino. Un piccolo annesso ha preso fuoco diventando in pochi minuti un rogo che ha reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno evitato che il rogo si trasformasse in qualcosa di più pericoloso. Sono intervenuti anche i volontari della Racchetta.

La giornata di domenica è stata anche caratterizzata anche dal forte vento che ha spinto su tutta la costa. L’intervento più importante in Feniglia, dove un albero è caduto in mezzo alla strada causando per qualche ora la chiusura della carreggiata nei pressi degli stabilimenti e dei ristoranti. La Racchetta fa inoltre sentire la propria solidarietà anche ai territori toscani segnati dall’alluvione e flagellati dal maltempo della settimana scorsa. Una squadra argentarina e due di Capalbio si sono recate a Prato per dare una mano, seguendo quella dell’Alta Maremma già da giorni presente per dare assistenza.