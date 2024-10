Ritorno in giallo: "Domino" e tanti misteri

Torna Dante Baldini, l’investigatore privato creato da Riccardo Bruni, giallista, giornalista e collaboratore de La Nazione.

Si intitola ‘Domino’ il terzo romanzo della serie uscito in questi giorni e ambientato ancora a Rocca Tirrenica, un paradiso turistico che somiglia molto alla Maremma e che nasconde tanti segreti. "Ormai io e Baldini siamo una coppia collaudata – racconta lo scrittore –, ma mentre lui fa il lavoro sporco, rischia la pelle, insegue i cattivi e risolve i casi, io mi limito a scrivere le sue storie cercando di intrattenere un po’ i nostri lettori. Ogni romanzo di questa serie è un viaggio a Rocca Tirrenica, un luogo che ho creato ricomponendo in una città vari posti della costa maremmana. Credo che il giallo, con le sue sfumature a volte ironiche a volte più nere, sia ancora il romanzo sociale per eccellenza. Forse perché nel tempo questo genere di storie è stato capace di ritagliarsi uno spazio tra letteratura e cronaca che è diventato la chiave più efficace per esplorare la realtà in cui viviamo, indagando anche quegli aspetti che a volte sono meno evidenti, il nostro lato oscuro e il modo in cui la criminalità permea il tessuto del nostro quotidiano".

La trama ruota attorno al "Marinachiara", uno degli alberghi più importanti del posto, l’ultimo lavoro di cui si è occupato uno noto architetto, prima di perdere la vita in un tragico incidente stradale. Così, quando dopo un anno la vedova ritrova tra le cose appartenute al marito una borsa con ventimila euro in contanti, ecco che Baldini viene chiamato a scoprire l’origine di quei soldi e il motivo per cui erano nascosti.

C’è poi il caso di un cellulare che contiene filmati in grado di rovinare per sempre la reputazione di un senatore e infine la questione di Pedro Ramos Navarro, detto El Sable, il nuovo acquisto della squadra di calcio cittadina che si sta dimostrando un assoluto flop. E tra una partita a biliardo e un giro sulla sua Alfa 159, Baldini finisce anche per imbattersi in una setta satanica.

Il libro è pubblicato da Indomitus Publishing, è disponibile in tutti i formati e presto uscirà anche in audiobook per Audible, dove sono già disponibili i primi due romanzi della serie letti da Stefano Thermes.