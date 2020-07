Grosseto, 21 luglio 2020 - Nove ragazzini tra i 15 e i 17 anni sono stati denunciati alla Procura dei minori di Firenze per una rissa avvenuta lo scorso 27 giugno sulla spiaggia libera di Marina di Grosseto. Tre ragazzini di Arezzo rimasero feriti, due in maniera più grave: per un 17enne frattura della mandibola mentre un 16enne ha riportato un trauma cranico. A identificare i nove sono stati i carabinieri di Marina di Grosseto. Sono in corso le indagini per identificare ulteriori partecipanti. La rissa, secondo quanto fanno sapere gli investigatori, sarebbe nata per banali motivi di tipo 'territorialè: l'insofferenza da parte dei ragazzini di Grosseto alla presenza sul territorio di giovani provenienti da altre parti della Toscana.

