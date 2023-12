Rissa davanti ad un bar. Un ragazzo resta ferito

Momenti di tensione ieri mattina ad Arcidosso dove è scoppiata una rissa che ha visto coinvolti cinque ragazzi, tutti di nazionalità straniera, con età compresa fra i 18 e i 20 anni.

Stando ad una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato intorno alle 8 nei pressi di un bar del paese dove due giovani hanno iniziato a discutere fino a quanto gli animi si sono scaldati a tal punto da far nascere una collutazione.

Ai primi due litiganti si sono quindi uniti altri tre giovani e la situazione ha iniziato a degenerare, per cui qualcuno ha avvisato le Forze dell’ordine. In breve tempo sono arrivati sia i carabinieri che la Polizia municipale e a quel punto la situazione si è progressivamente sbollita. Uno dei cinque ragazzi, però, è rimasto ferito e perdeva sangue dal naso. Ma non sembrava comunque nulla di grave.

Riportata la calma, i cinque protagonisti della rissa (di nazionalità tunisina, albanese e dominicana) sono stati portati in caserma dai carabinieri dove sono stati prima identificati e poi ascoltati per cercare di riscostruire i motivi che avevano acceso gli animi, prima fra i due e successivamente anche per gli altri tre che sono intervenuti. Motivi che, al momento, restano poco chiari.

Fino a ieri sera, in ogni caso, non risultavano denunce, ma non è escluso che possano arrivare nelle prossime ore.