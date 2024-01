Riorganizzazione della raccolta rifiuti. Incontri pubblici nelle frazioni

Continua la riorganizzazione del servizio raccolta rifiuti del Comune in collaborazione con Sei Toscana. Dopo l’installazione delle nuove postazioni di raccolta differenziata al Castello, adesso inizieranno gli incontri pubblici nelle frazioni di Buriano, Tirli e Vetulonia, per fornire ai cittadini informazioni utili su dove saranno collocate le nuove postazioni e come è stata programmata la riorganizzazione del sistema di raccolta.

"L’installazione delle nuove postazioni per la raccolta nelle frazioni – afferma Fabio Tavarelli delegato all’Ambiente – consentirà di aumentare la percentuale di differenziata che già si è registrata nel capoluogo e a Punta Ala". "Abbiamo assolutamente bisogno di continuare ad implementare la percentuale di raccolta differenziata – dice la sindaca Elena Nappi –, sia per avere maggiori risparmi economici che per tutelare la qualità ambientale del nostro territorio che ogni anno viene scelto da oltre un milione di turisti per le sue bellezze naturali e per l’alta qualità dei servizi offerti. La riorganizzazione dell’igiene urbana è diventata una delle sfide più importanti e necessarie per un paese che fa della sostenibilità ambientale uno dei suoi obiettivi primari".

Lunedì alle 18 assemblea al Circolino a Buriano, martedì alle 18 nella Casa del Popolo a Vetulonia e mercoledì alle 18 nelle ex scuole di Tirli.