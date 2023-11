Rinviato il concerto al Cemivet. Mazzi: "Sarà in ricordo di Cadeddu"

Il concerto "Vivaldi dirige Vivaldi" in programma al Cemivet sabato è rinviato a sabato 6 gennaio in seguito al grave lutto che ha colpito il Centro militare veterinario di Grosseto con la tragica scomparsa di Claudio Cadeddu in Kosovo.

"Siamo vicini al comandante e a tutti i militari del Cemivet in questo momento di grande dolore per l’intera comunità – dichiara il maestro Gloria Mazzi, presidente di Agimus e direttore artistico della rassegna La voce di ogni strumento – e d’intesa con i vertici del Centro abbiamo ritenuto doveroso rinviare il concerto, dedicandolo al ricordo di Claudio Cadeddu. Ci stringiamo alla sua famiglia e ai suoi colleghi".

Il concerto "Vivaldi dirige Vivaldi" (inizio alle 17.30) vedrà sul palco l’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" diretta dal maestro Paolo Vivaldi, con il maestro Paolo Carlini al fagotto solista. I biglietti sono in vendita sulla piattaforma Ticketgate al link https:www.ticketgate.iteventvivaldi-dirige-vivaldi.

Il prossimo appuntamento de "La voce di ogni strumento" è invece in programma domenica 17 dicembre alle 17.30 al teatro Moderno con il concerto di Antonella Ruggiero. Anche in questo caso i biglietti sono in prevendita online su Ticketgate al link https:www.ticketgate.iteventarpeggio-elettrico. Per informazioni: 339 7960148; www.agimusgrosseto.it.