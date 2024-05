Rimosse 5 auto nella zona industriale

Nuovo blitz della Polizia municipale follonichese contro l’abbandono di veicoli nelle strade e nei parcheggi della Città del Golfo. Gli agenti della Municipale, coordinati dal comandante Paolo Negrini, sono infatti intervenuti ieri mattina nella zona industriale, per l’esattezza in via dell’Agricoltura e anche in via dell’Elettronica.

Al termine dell’intervento sono state rimosse cinque auto, mentre nei prossimi giorni saranno rimosse due roulotte, anche queste abbandonate ai bordi della strada. Le cinque auto, dopo la rimozione, sono state trasferite a un deposito di Piombino e ai proprietari verrà notificato il sequestro amministrativo. Dopo sessanta giorni, secondo quanto previsto dalla legge, i legittimi proprietari delle automobili dovranno rottamare i veicoli. In caso contrario la rottamazione avverrà a spese del Comune, ai proprietari sarà comminata una multa di 1.600 euro e l’Amministrazione potrà anche rivalersi sui proprietari per ottenere il rimborso dei costi sostenuti per la rottamazione.

Il blitz di ieri fa seguito ad altri interventi di questo genere effettuati dagli uomini del comandante Negrini, come quelli all’ex Ilva e in località Valli, dove gli agenti della Municipale, insieme ai carabinieri e ai carabinieri forestali, smantellarono tende e accampamenti di un vero e proprio bivacco utilizzato dagli spacciatori. E sempre ieri la Polizia municipale ha provveduto alla rimozione di carcasse di auto, che si trovavano nella zona dell’ex Ilva.