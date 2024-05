Rievocazione storica. Follos, grande successo

Grande e calorosa partecipazione per Follos, la rievocazione storica, dedicata all’inaugurazione della chiesa della Ghisa di Follonica avvenuta nel maggio del 1838 alla presenza del Granduca Leopoldo II di Lorena. I primi eventi si sono avuti nel corso della settimana: giovedì il corso sulla cucina dell’epoca, poi venerdì la cena ottocentesca al MeQ e sabato le visite alla "Fabbrica del bello". Infine ieri la chiesa di San Leopoldo e il Palazzo Granducale sono stati i protagonisti della grande festa. Una rievocazione davvero suggestiva: uomini e donne in abiti dell’Ottocento, i cavalli, le carrozze e infine la famiglia del Granduca: tutti hanno sfilato per le vie della città. La promenade ha avuto inizio dalla chiesa di San Leopoldo con le popolane dell’epoca che hanno aperto la sfilata fino ad accogliere i nobili e la carrozza con a bordo i figuranti che rappresentavano il Granduca, la moglie e le due figlie. Il percorso del corteo storico è poi proseguito in piazza don Ugo Salti, via Roma, via Bicocchi, via Cavour, via Dante, via Fratti, viale Matteotti, viale Italia, piazza Guerrazzi, via Albereta, piazza Sivieri, via amorotti. La giornata ha avuto il suo culmine all’interno della zona Ex Ilva dove hanno avuto luogo i giochi tradizionali, il salto al sacco e il tiro alla fune, tipici festeggiamenti che si svolgevano all’epoca. Molti i bambini che hanno preso parte alla giornata cimentandosi nei giochi tipici. Il "Granduca" ha infine premiato, con una targa di ricordo, i presidenti dei rioni del Carnevale, che hanno partecipato ai giochi.

Viola Bertaccini