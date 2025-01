Riconoscimento per gli arcieri. Alla "09 Leon" contributi dalla Regione

Chiusura dell’anno in bellezza per la "09 Leon Apiana Extirpe", storica compagnia di tiro con l’arco di Scarlino: la Regione Toscana l’ha inserita nell’elenco dei soggetti beneficiari dei contributi economici per il sostegno alla diffusione dello sport per l’anno 2024.

La compagnia ha ricevuto un finanziamento di 1000 euro che saranno utilizzati per portare avanti le tante attività che coinvolgono gli arcieri: gare, corsi, allestimento dei campi di tiro, acquisto di materiali e attrezzature.

"Si tratta di un riconoscimento importante per la Compagnia – dichiara il presidente della 09 Leon Patrizio Biagini – che conferma il valore di questo sport coinvolgente, inclusivo e da sempre legato al rispetto dell’ambiente e della natura".

Tanti i progetti in agenda per il 2025 della "09 Leon", tra collaborazioni con le scuole, partecipazioni a sagre e manifestazioni e i preparativi di una delle gare più attese nell’ambiente del tiro con l’arco: quella di Cala Violina prevista per il 1° e 2 marzo e che nell’ultima edizione ha portato a Scarlino più di 300 arcieri provenienti da tutta Italia.