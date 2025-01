"Ri-Creazione" da record. Dieci anni di impegno

Torna anche nelle scuole grossetane, come ormai da 10 anni a questa parte, il progetto "Ri-creazione. Da oggetto a rifiuto e ritorno", il progetto di educazione ambientale di Sei Toscana. Anche per quest’anno in provincia di Grosseto i numeri del progetto sono notevoli, si parla di 2.521 studenti coinvolti e 144 classi dislocate in 21 Comuni (Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo, Montieri, Pitigliano, Roccalbegna, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano e Sorano).

"Ri-creazione" si rivolge alle scuole primarie e secondarie e in totale, nei quattro territori di Ato Toscana Sud, ha raccolto l’adesione delle 400 classi, per un totale di di oltre 7.100 studenti, distribuiti in 65 comuni della Toscana del Sud, con un’adesione particolarmente alta tra le classi dei tre capoluoghi Arezzo, Siena e Grosseto.

"È un progetto in cui l’azienda da sempre crede e investe molto – dice il presidente Alessandro Fabbrini –. La risposta avuta anche quest’anno testimonia un’attenzione crescente da parte del mondo della scuola verso i temi della corretta gestione dei rifiuti e dell’economia circolare. Anche se formula e titolo restano uguali, il progetto si rinnova di anno in anno nei contenuti, sempre nuovi e aggiornati, che seguono il nostro piano industriale, soprattutto nelle realtà interessate dalla riorganizzazione dei servizi, che infatti hanno risposto molto bene alla proposta didattica".

L’offerta formativa è articolata in sette percorsi tematici rivolti alle diverse fasce d’età, ognuno con un focus specifico che spaziano dalle raccolte differenziate agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Oltre alle lezioni in aula, è a disposizione dei partecipanti anche il portale dedicato www.ri-creazione.it. Il progetto di educazione ambientale ha coinvolto fino ad oggi circa 70mila studenti e quest’anno il progetto festeggia la sua decima edizione, proponendo percorsi educativi utili per approfondire l’argomento dei rifiuti, del ciclo dei materiali e dell’economia circolare. L’educazione ambientale nelle scuole è fondamentale per costruire un futuro più sostenibile. Attraverso la consapevolezza e l’informazione, gli studenti possono diventare protagonisti del cambiamento, contribuendo a proteggere l’ambiente e a promuovere un equilibrio più armonioso tra sviluppo umano e rispetto per la natura.