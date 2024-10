Rete idrica, i fondi del Pnrr. Lavori per 1,3 milioni. Il piano di Adf e Comune

Ammontano a 1,3 milioni di euro gli investimenti strategici targati Pnrr pianificati da Acquedotto del Fiora, per il futuro di Orbetello e del suo territorio, interventi che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU. Interventi che interessano la rete idrica del territorio di Orbetello, progettati in accordo con l’amministrazione comunale, suddivisi in diversi ambiti: telecontrollo, distrettualizzazione, monitoraggio delle pressioni di rete, rilievi reti e modelli, ricerca e riparazione perdite, strumenti di ricerca perdite, bonifiche e sostituzione contatori. Il tutto con l’obiettivo di tutelare la risorsa idrica e l’ambiente e offrire un servizio sempre migliore per il territorio e la comunità. Un masterplan Pnrr che si inserisce nell’impegno complessivo portato avanti in questi anni per il territorio di Orbetello, che ha visto nel triennio 2022–2024 investimenti per 4,2 milioni di euro e vedrà nuovi interventi già in programma per il prossimo. "Un territorio come il nostro, a forte vocazione turistica – ha detto il sindaco, Andrea Casamenti – necessita di una rete idrica efficiente e di servizi tecnologicamente avanzati e puntuali"

"Quando si creano disagi relativi alla carenza d’acqua, in particolar modo – sottolinea il consigliere ai lavori pubblici, il senatore Roberto Berardi – gli effetti sono ben noti".

"Con questo masterplan di interventi prosegue l’impegno a favore del territorio di Orbetello – afferma il presidente ddel Fiora, Roberto Renai. Investire sulla rete idrica significa investire sul futuro. Ringrazio il sindaco Andrea Casamenti, il consigliere Roberto Berardi e l’amministrazione comunale per la proficua sinergia, come ringrazio tutti i cittadini per la collaborazione durante lo svolgimento dei lavori e l’apertura dei cantieri, nella consapevolezza che si tratta di interventi strategici per il territorio di Orbetello".

"AdF ha colto le opportunità del Pnrr per offrire al territorio ulteriori prospettive strategiche puntando su sostenibilità, innovazione e digitalizzazione, confermando l’impegno forte sostenuto in questi anni per il territorio di Orbetello – ha dichiarato l’amministratore delegato di AdF Piero Ferrari –. Una sfida industriale importante, con l’apertura di cantieri e la realizzazione di infrastrutture all’avanguardia, che rappresenta un volano per lo sviluppo del territorio"

Michele Casalini