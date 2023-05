Rete idrica del Bozzone Lavori per 1,5 milioni

GROSSETO

Un milione e mezzo di euro per la rete idrica del Bozzone. Nell’area rurale compresa tra i comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia, AdF sta lavorando a un importante intervento per il miglioramento infrastrutturale della condotta centrale, continuando così a sviluppare il proprio consistente piano degli investimenti a favore della comunità e del territorio, all’insegna della sostenibilità, dell’innovazione e dell’ambiente. I lavori in corso, che dureranno circa un anno, prevedono la bonifica di oltre 4,7 chilometri di condotta di distribuzione lungo la S.P. 43 Macchiascandona. "Per limitare il più possibile le sospensioni del flusso idrico ai cittadini durante i lavori– ha detto il presidente Renai –, AdF ha deciso di realizzare un bypass con una condotta esterna provvisoria a cui allacciare le utenze, così da sospendere l’erogazione di acqua solo nelle fasi di allaccio e rimozione di tale bypass". La prima delle due fasi è stata programmata per mercoledì, quando nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 19 potrebbero verificarsi temporanee mancanze di acqua in località Bozzone, Strada Provinciale del Bozzone, strada Porcareccia, strada Acquisti, località Barbaruta, Strada Provinciale 108, Strada Provinciale Barbaruta, strada Chiocciolaia, strada Squadre Basse, strada del Polesine e località Cernaia nel comune di Grosseto e in località Val Di Campo, strada Banditella, località Ponti di Badia, Strada Provinciale del Padule fino all’ingresso di Castiglione della Pescaia ad esclusione della zona industriale, Strada Provinciale 123 delle Strette, località Badiola e strada vicinale Botrona nel comune di Castiglione della Pescaia. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 19 del giorno stesso.