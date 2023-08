Raffiche di scirocco a Grosseto: oltre 50 interventi, problemi sulla costa

Il vento teso di scirocco che spira ormai da molte ore da sud ha causato svariati inconvenienti principalmente nella zona costiera e nell’entroterra della provincia.

Sono stati oltre cinquanta gli interventi effettuati dalla sede centrale e dai dipendenti distaccamenti a causa del vento, in particolare nella zona grossetana e nella parte a sud, che hanno richiesto l’impegno anche dei distaccamenti volontari dei vigili del fuoco di Manciano e Sorano.

Sradicati alberi, pali di sostegno di linee elettriche e telefoniche, cartelli segnaletici, finestre e tende di civili abitazioni e generalmente molte strutture verticali nelle vie cittadine e provinciali che hanno avuto leggeri problemi di viabilità.

Intanto venerdì e sabato sarà effettuato un intervento di manutenzione del parcheggio sterrato dell’ospedale Misericordia che si allaga sempre a ogni pioggia che cade nella zona. Pertanto l’accesso all’area sarà temporaneamente interdetto ai veicoli. Il divieto di parcheggiare sarà indicato anche tramite apposita segnaletica per evitare danni alle auto che rischiano di rimanere bloccate.

Resterà disponibile il parcheggio adiacente, raggiungibile sia da via Senese che da via Serenissima. L’azienda Asl Sud Est "si scusa per eventuali rallentamenti alla viabilità interna per gli utenti che devono andare al Misericordia".