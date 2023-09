Raduno delle vespe, "Premio Franci" e teatro Una domenica ricca di appuntamenti

Tanti appuntamenti a Capalbio nella giornata di oggi. Si comincerà alle 11.30 con il "Raduno vespe d’epoca" in esposizione al Circolo Cavalcanti di Maremma. L’evento vedrà la partenza da Grosseto, l’arrivo a Capalbio, la visita nel centro storico e infine il pranzo alla sagra del cinghiale. Alle 16.30, alla Galleria Il Frantoio, si terrà la prima edizione del "Premio Gastone Franci", in ricordo dell’ex sindaco scomparso nell’agosto del 2022. Il concorso d’arte sarà incentrato sulla presentazione di opere, realizzate con la carta, che abbiano come tema Capalbio. I vincitori saranno annunciati durante l’evento.

Alle 18, all’Anfiteatro del Leccio si terrà lo spettacolo teatrale "Nuvole" della compagnia "Confine Zero".