Racconta un vinile. Postiglione parla di Giorgio Gaber

Sarà Cosimo Postiglione l’ospite speciale dell’appuntamento con "Racconta un vinile" in programma oggi alle 18 nella libreria "QB" di piazza Pacciardi, a Grosseto.

Postiglione (attore, cantante, autore e biologo), intervistato da Alessandro Ramacciotti e Luca Urbani, racconterà l’album "Anche per oggi non si vola" di Giorgio Gaber.

Il disco uscito nel 1974, si festeggiano quindi i 50 anni, raccoglie le canzoni e i monologhi dell’omonimo spettacolo di teatro canzone scritto da Gaber e Sandro Luporini, registrate al Teatro Lirico di Milano.

I brani "L’elastico", "Il narciso", "La nave", "Chiedo scusa se parlo di Maria" erano già inseriti nell’album precedente, "Far finta di essere sani", registrati in studio. L’album è stato ripubblicato in cd, sempre doppio, in più edizioni. Nel 2003 è stato ristampato dalla Carosello, in serie con gli altri album, sotto la sigla "Gaber a teatro".