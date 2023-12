Questa volta la Befana ha un problema

Diciamoci la verità. Il fatto che ad un certo punto della vita ti devi rassegnare all’idea che lo scrivere una letterina a Babbo Natale sarebbe inutile è una cosa brutta. Se non altro perché fino a quando puoi vantare questo rapporto epistolare puoi sempre dare la colpa a Lui, se i tuoi desideri non si realizzano. Comunque era sempre meglio un pizzico di delusione per un regalo che non trovavi sotto all’albero piuttosto che la spada di Damocle della calza della Befana. Non sapevi mai il suo contenuto, perché le tue aspettative erano alte ma che ne sapevi di quanto "buono" eri stato secondo Lei? Va meglio ai bambini di oggi. Con la transizione energetica in corso, vedrai che neanche Lei adesso potrà esagerare con l’uso del carbone.