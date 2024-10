Torna l’evento più "spaventoso" dell’anno per gli amici a quattro zampe: "l’Halloween Dog Show". Il Centro Cinofilo Newfoundly Aics organizza oggi, la quarta edizione dell’"Halloween Dog Show", la sfilata canina a tema Halloween che si terrà a Bagno di Gavorrano in piazza Primo maggio. Sarà una giornata ricca di divertimento, in cui ogni coppia cane-conduttore sfilerà di fronte ai giudici, pronti a premiare i travestimenti più creativi e originali. Non mancheranno i punti ristoro, con le delizie del Pinco Panco Ristopub e la dolcezza della Gelateria/Yogurteria Il Paese dei Balocchi. Quota di partecipazione 10 euro a binomio Per informazioni e iscrizioni: [email protected] oppure telefono e whatsapp 347 3531248. Possibilità di iscrizioni sul posto entro le 17 (salvo esaurimento posti) Inizio sfilata alle 17.30.